Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İnşaat temelinde biriken suya düşen çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

İnşaat temelinde biriken suya düşen çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

DÜŞTÜĞÜ İNŞAAT ALANINDAN DETAYLAR

Yaşam Mücadelesi İnşaat Alanı Güvenlik Önlemi İnşaat Temeli Yağmur Suyu 

-HASTANE ÖNÜNDEN VE ACİLDEN DETAYLAR
-AMCA İSMET ARPA RÖPORTAJ
-HASTANEDEN DETAY
-FIRAT ARPA FOTOĞRAF

( MANİSA )- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir inşaat yanında oynarken su dolan temel çukuruna düşen 10 yaşındaki çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan minik çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi- Minik Fırat'ın tedavi gördüğü hastanede ailesinin acılı bekleyişi devam ediyor- Amca İsmet Arpa: "Fırat'ın sağlık durumu şuanda kritik. Beyin fonksiyonları şuan çalışmıyor"- "Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış bugün haberi geldi şimdi güvenlik önlemi almaya başlamışlar" MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir inşaat yanında arkadaşlarıyla oynarken su dolan temel çukuruna düşen 10 yaşındaki Fırat Arpa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan minik çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Manisa’nın Alaşehir ilçesi Barış Mahallesinde dün 17.00 sıralarında bir inşaat alanını yanında arkadaşlarıyla oyun oynayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Fırat Arpa bir anda için yaklaşık 1 buçuk metre su dolan inşaat temeli çukuruna düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine inşaat alanına gelen çevredeki vatandaşlar tarafından su dolu çukurdan uzun uğraşlar sonucu çıkarılan minik Fırat ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fırat Arpa’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İnşaat çevresine tel örgü çekiliyor Olayın olduğu inşaat alanının etrafındaki emniyet filelerinin işlevini yitirdiği görülürken inşaat alanı polis tarafından güvenlik çemberine alındı. İnşaat alanının etrafının bugün güvenlik amaçlı olarak tel örgülerle çevrilmeye bşlanması dikkat çekti. Ailenin acılı bekleyişi sürüyor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren minik Fırat’ın ailesinin de hastanedeki acılı bekleyişi devam ediyor. Fırat’ın amcası İsmet Arpa, inşaat alanında hiçbir güvenlik tedbiri alınamadığını belirterek, "Evde oturuyordum çocuklar dün oraya oynamaya gitmiş. Boğuldu diye haberi geldi. İnşaata ait bit alan ve 1 buçuk metre su dolmuş. Hem yağmur suyu varmış hem de tabandan çıkan suyla dolmuş. Önlem almamışlar. Oranın zemininde su çıkıyor zaten. Fırat'ın sağlık durumu şuanda kritik. Beyin fonksiyonları şuan çalışmıyor. 3 gün boyunca uyutulacak. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış bugün haberi geldi şimdi güvenlik önlemi almaya başlamışlar" dedi.
(SC-
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!
TEM'i Kilitleyen Zincirleme KazaTEM'i Kilitleyen Zincirleme Kaza
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı