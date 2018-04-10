İnşaat temelinde biriken suya düşen çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

-HASTANE ÖNÜNDEN VE ACİLDEN DETAYLAR

-AMCA İSMET ARPA RÖPORTAJ

-HASTANEDEN DETAY

-FIRAT ARPA FOTOĞRAF



( MANİSA )- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir inşaat yanında oynarken su dolan temel çukuruna düşen 10 yaşındaki çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan minik çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi- Minik Fırat'ın tedavi gördüğü hastanede ailesinin acılı bekleyişi devam ediyor- Amca İsmet Arpa: "Fırat'ın sağlık durumu şuanda kritik. Beyin fonksiyonları şuan çalışmıyor"- "Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış bugün haberi geldi şimdi güvenlik önlemi almaya başlamışlar" MANİSA



- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir inşaat yanında arkadaşlarıyla oynarken su dolan temel çukuruna düşen 10 yaşındaki Fırat Arpa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan minik çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Manisa’nın Alaşehir ilçesi Barış Mahallesinde dün 17.00 sıralarında bir inşaat alanını yanında arkadaşlarıyla oyun oynayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Fırat Arpa bir anda için yaklaşık 1 buçuk metre su dolan inşaat temeli çukuruna düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine inşaat alanına gelen çevredeki vatandaşlar tarafından su dolu çukurdan uzun uğraşlar sonucu çıkarılan minik Fırat ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fırat Arpa’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İnşaat çevresine tel örgü çekiliyor Olayın olduğu inşaat alanının etrafındaki emniyet filelerinin işlevini yitirdiği görülürken inşaat alanı polis tarafından güvenlik çemberine alındı. İnşaat alanının etrafının bugün güvenlik amaçlı olarak tel örgülerle çevrilmeye bşlanması dikkat çekti. Ailenin acılı bekleyişi sürüyor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren minik Fırat’ın ailesinin de hastanedeki acılı bekleyişi devam ediyor. Fırat’ın amcası İsmet Arpa, inşaat alanında hiçbir güvenlik tedbiri alınamadığını belirterek, "Evde oturuyordum çocuklar dün oraya oynamaya gitmiş. Boğuldu diye haberi geldi. İnşaata ait bit alan ve 1 buçuk metre su dolmuş. Hem yağmur suyu varmış hem de tabandan çıkan suyla dolmuş. Önlem almamışlar. Oranın zemininde su çıkıyor zaten. Fırat'ın sağlık durumu şuanda kritik. Beyin fonksiyonları şuan çalışmıyor. 3 gün boyunca uyutulacak. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış bugün haberi geldi şimdi güvenlik önlemi almaya başlamışlar" dedi.

(SC-

