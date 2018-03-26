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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnşaat temel çukurunda asılı kalan ticari taksiyi itfaiye ekipleri kurtardı Video

İnşaat temel çukurunda asılı kalan ticari taksiyi itfaiye ekipleri kurtardı Video

Aracın asılı kaldığı yerden kurtarılması görüntüsü

Ticari Taksi İnşaat Çukuru Mahsur Kaldı İnşaat Alanı Taksi Şoförü 

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
-Araç içerisindeki sürücüden görüntüler
-Araç sürücüsü ile röp.
-Detay

( KOCAELİ ) - Kocaeli’de ticari taksi ile inşaat temel çukurunda asılı kalan sürücü, 1 saat boyunca kurtarılmayı bekledi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprak yolda kayan taksi bir inşaatın temel kısmında asılı kaldı. Araç içerisinde 1 saat boyunca mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, saat 24.00 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Menzil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı ticari taksi, yağmur sebebiyle çamurla kaplanan kapalı sokağa girdi. Sokağın kapalı olduğunu fark eden ticari taksi şoförü, geldiği yönden sokaktan çıkmak isterken bir anda aracı kaymaya başladı.
Kayan araç, sokak üzerinde bulunan inşaat alanının temel boşluğunda asılı kalırken, araç sürücüsü de araç içerisinde mahsur kaldı. Sol arka tekerleği inşaat çukurunda asılı kalan ticari taksi sürücüsü durumu hemen şoför arkadaşlarına ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri sokakların dar olması sebebiyle taksinin asılı kaldığı sokağa ulaşmakta zorluk çektiler. Yarım saat süren çabalarının sonucunda olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı asılı kaldığı yerden çekmek için Mirzeydin Akın’ın arkadaşları ile çalışma başlattılar. Çelik halat yardımı ile aracı asılı kaldığı yerden çıkartan ekipler, itfaiye arabasının vinci yardımı ile ticari taksiyi kayganlaşan yoldan çıkarttılar. Ticari taksi sürücüsü kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiye ekipleri tarafından ticari taksisi ile yol kenarında asılı kaldığı yerden kurtarılan sürücü Mirzeydin Akın, ”Biz buralardan devamlı iniyorduk. Demek ki bu sefer yolu şaşırdık. Ben aşağıda yol var diye gittim ama orası kapalıydı. Yukarı çıkarken araç uçuruma doğru kaydı. Orada 1 saat kadar bekledim. Daha sonra itfaiye ekipleri kurtardı. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

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