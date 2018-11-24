İnşaat mühendisiydi...Hayallerinin peşinden koşup yaban mersini yetiştirmeye başladı İzle

-Özgür Açıksöz le röp.

-TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun la röp.

-Depo içi çekim



( BURSA -ÖZEL)- İnşaat mühendisi 860 metre rakımda yaban mersini yetiştiriyor- Toptan kilosu 25 lira olan yaban mersini birçok hastalığa iyi geliyor BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesinde, inşaat mühendisi Özgür Açıksöz, hayallerinin peşinden koştu. Tarım sektörüne adım atan Açıksöz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteği ile bugün tıpta çare olan ve kilosu perakende 50 TL olan yaban mersini yetiştiriciliği yapıyor. Açıksöz toptan olarak kilosunu 25 liradan satıp taleplere yetişmeye çalışıyor. 72 adet tıbbi aromatik bitki çeşidinden biri olan yaban mersini yetiştiriciliğini araştıran Açıksöz, yetiştirilmesi özen isteyen ve özel toprak isteği olan bu bitkinin ekonomik getirisi ve tıpta birçok hastalığa iyi gelmesi sebebiyle bu bitkinin üretimini yapmaya karar verdi. Hazırladığı projeyle TKDK’dan destek aldı. İnşaat mühendisi Özgür Açıksöz, bugün o hayaline kavuştu. Toplam yatırım bütçesi 563 bin 750,5 TL olan projesinin yaklaşık yüzde 65 hibe karşılığı olan 366 bin 437,825 TL’sini TKDK‘dan alarak yaban mersini üretimine başladı.

Candarlı köyünde geniş bir araziye kurulan tesiste soğuk hava deposu, kurutma sistemi ve kuru şekilde AB standartlarına uygun paketleme sistemi bulunuyor. Açıkgöz, "Yaban mersinini yurt dışındaki eğitimim de takip ediyordum. Değerli bir bitki olduğunu öğrendim. İznik’in yüksek kesimlerinde bulunan Candarlı köyünde yetiştiğini öğrenince de işe koyuldum. Tamamen organik olarak yetiştiriyoruz . Verimi çok olmayan, nadide bir meyve çeşidi. Yaban mersini başta şeker, kalp-damar hastalığına iyi gelmekle beraber gözün görme kabiliyetini güçlendiriyor. Bugün kilosu 25 TL’den alıcı buluyor" dedi.

860 metre yükseklikte yetişiyor Tıbbi aromatik alanında yaban mersini yetiştiriciliğinde soğuk hava deposu için Özgür Açıksöz’e destek verdiklerini söyleyen TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, "72 aromatik adet bitki çeşidini İPARD programında destekliyoruz. Bunlardan önemli kısmı katma değer katan, ihracata yönelik bitkilerden yaban mersini. Özellikle Bursa’da rakımı yüksek olan, pH’şı düşük toprak yapısına uygun. Piyasada çok fazla arzı olmayan ama buna karşılık çok fazla talebi olan bir meyve. Biz burada örnek bir yatırım gerçekleştirdik. 563 bin TL’lik soğuk hava deposu ile makine ekipman projesi uygun harcamasıyla beraber gerçekleşti. Yakında 363 bin TL’lik bir hibe desteğini sunacağız. Böylelikle kırsal alanlarımız da nüfusun azalmasını engelleyecek şekilde üretimin yapılmasına, istihdamın oluşmasına katkı sağlayacağız" dedi.



