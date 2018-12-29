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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaat mühendisi kadın, stresini el sanatları kursunda atıyor

İnşaat mühendisi kadın, stresini el sanatları kursunda atıyor

Çelik'in şantiyedeki günlük işlerini yapması

Beraberlik El Sanatları Deprem Bölgesi Kış Mevsimi Şahit 

-Çelik'in kursta el sanatları ile uğraşması
-Çelik ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de 32 yıldır inşaat mühendisi olarak inşaatlarda çalışan Ayşe Çelik, mesleğinin oluşturduğu stresi çevresindekiler sayesinde gördüğü el sanatları kursuna giderek atıyor. Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan ve 32 yıldır inşaatlarda çalışan inşaat mühendisi Ayşe Çelik, mesleğinin verdiği stresi başladığı yeni hobisiyle atıyor. Gününün büyük bir kısmını şantiyelerde geçiren 53 yaşındaki Çelik, yaşadığı mesleki baskı ve stresi atmak için çeşitli hobiler ararken çevresindeki vatandaşların önerisi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile tanıştı. Gittiği KO-MEK Derince Kurs Merkezi’nde yaklaşık 1 yıldır mefruşat branşında eğitim gören Çelik tüm gün yaşadığı stresi kurs merkezinde yaptığı el işi çalışmaları ile attığını söyledi.

Gittiği kursta yaptığı çalışmalar ve oluşan arkadaş ortamının kendisi için çok iyi bir durum oluştuğunu kaydeden Çelik, herkesin boş vakitlerini değerlendirebileceği meslek ve sanat kurslarında streslerini atabileceklerini söyledi.

“Önemli bir sorumluluk içerisindeyim” Çalışma sebebi ile yaşadığı durumun zorluklarını anlatan Ayşe Çelik, “Yaz ya da kış mevsiminde bir şantiye alanında çalışmak, hele de bir kadın için zordur. Yazın sıcak, kışın ise soğuk çalışma koşullarını zorlaştırır. Bizim mesleğimizin ana çizgisi emniyettir. Buna bir de deprem bölgesi olan Kocaeli’ni eklediğinizde bir inşaat mühendisi olarak sorumluluğunuz daha da ağırdır. Bir proje çizdiğimizde kendimizi vebal altında hissederiz. Bunlara ek bir anne ve ev hanımı olarak da tüm kadınlar gibi önemli sorumluluk içindeyim” dedi.
“Ne evde oturun ne de iş stresi yaşayın” Yakınlarının önerisi üzerine KO-MEK ile tanıştığını ifade eden Çelik “Çevremde KO-MEK kursiyeri olan birçok kadın vardı. Yaptıkları el işlerini gördüğümde çok etkilendim. ‘Ben de bunları yapmak istiyorum’ dedim ve bu branşa yazıldım. Günlük zorlukları sanki bu kurs sayesinde geride bırakıyorum. Üretmek, ürettiğinin beğenildiğini görmek büyük mutluluk oldu. Bunun yanı sıra burada bir aile ortamı sıcaklığına şahit oldum. KO-MEK’te birlik ve beraberlik, dayanışma ve sevgi gibi unutulan değerler var. Ne evde oturun ne de iş stresi yaşayın. Bunların çözümü KO-MEK” diye konuştu.

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