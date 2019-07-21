Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İnşaat malzemesi satan firmanın sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu

İnşaat malzemesi satan firmanın sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu

Polis ekipleri ve 112 ekipleri

Tron İnşaat Malzemesi Sağlık Ekipleri 

-İş yerinde inceleme yapılması
-Cenazenin çıkartılması
-Cenaze aracına konulması
-Ölen firma sahibinin fotoğrafı

( BURDUR )- Çalışanlar yerde hareketsiz vaziyette buldu, hemen 112'yi aradı BURDUR

- Burdur’ da inşaat malzemesi satan firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, bugün Burdur Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine giden çalışanlar, patronları İbrahim Tekin’i (63) yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ettiler. Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de geldiği olay yerinde Tekin'in cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi. Tekin’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 kez anjiyo tedavisi gördüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı