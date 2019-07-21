İnşaat malzemesi satan firmanın sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu

-İş yerinde inceleme yapılması

-Cenazenin çıkartılması

-Cenaze aracına konulması

-Ölen firma sahibinin fotoğrafı



( BURDUR )- Çalışanlar yerde hareketsiz vaziyette buldu, hemen 112'yi aradı BURDUR



- Burdur’ da inşaat malzemesi satan firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, bugün Burdur Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine giden çalışanlar, patronları İbrahim Tekin’i (63) yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ettiler. Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de geldiği olay yerinde Tekin'in cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi. Tekin’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 kez anjiyo tedavisi gördüğü öğrenildi.

