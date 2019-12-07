Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaat malzemeleri deposunda yangın

İnşaat malzemeleri deposunda yangın

Alevler

Kalaba Alabalık 

-itfaiye müdahale
-araçlar
-kalabalık
-panik
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edirne merkez Dilaverbey Mahallesi Saraçlar Caddesi alt kesiminde boya ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri yaklaşık bir saatte söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı