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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaat kalıplarını söken işçinin feci sonu

İnşaat kalıplarını söken işçinin feci sonu

inşaat işçisinin yerde cansız bedeni

Polis İnşaat Alanı Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-ağlayan yakınları
-olay yerindeki polis
-olay yerindeki inceleme
-cesedin cenaze aracına konulması
-İnşaat halindeki binadan detaylar
-fOTO

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da inşaatın tahta kalıplarını sökmeye çalışan işçi, 5’inci kattan yere düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesinde yaşandı. İnşaatta işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Cuma Horoz, 5’inci kattaki tahta kalıplarını sökmeye çalışırken aşağı düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan işçinin yakınları, inşaat alanına gelerek sinir krizleri geçirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-SD
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