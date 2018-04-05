İnşaat iskelesinde elleri bağlı halde asılmış bir erkek cesedi bulundu İzle

-- Cenaze çıkarılıken detay



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de bir inşaatta 30 yaşındaki İran uyruklu Arman Hakjhoee’nun cesedi elleri bağlı halde inşaat iskelesine asılı halde bulundu. Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi‘nde sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, elleri bağlı iskeleye asılmış bir erkek cesedi fark etti. Durum hemen polis ekiplerine haber verilirken olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İnşaat iskelesinde asılı vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler olay yeri inceleme ekiplerini bölgeye çağırdı. Yapılan incelemede ölen kişinin İran uyruklu Arman Hakjhoee (30) olduğu tespit edilirken olayın gece saatlerinde yaşandığı tespit edildi. İpte asılı duran kişinin elleri önden bağlı olması sebebiyle cinayet olma şüphesini de araştıran ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

