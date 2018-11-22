İnşaat işçisinin 5. kattaki tehlikeli çalışması kamerada

-Demirlere tutunarak karşıya geçmesi

-Çalışması

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( OSMANİYE -ÖZEL)- Duvar yüzeyindeki demirlere tutunarak karşıya geçen işçi görenlere pes dedirtti OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapımı devam eden bir okul inşaatının 5’inci katında hiçbir güvenlik tedbiri almadan duvarın yüzeyinde demirlere tutunarak yürüyen inşaat işçisi adeta ölüme meydan okudu. İlçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde yapımı devam eden bir okul inşaatındaki işçinin 5’inci kattaki hareketleri şaşırttı. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan inşaat işçisi, yerden 5 kat yükseklikte duvarın yüzeyinde ince demirlere tutunarak karşıya geçip işini yaptı. İşçinin bu hareketleri ise adeta 'ölüme meydan okudu' dedirtti.

