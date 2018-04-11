İnşaat işçisi genç yatakhanede ölü bulundu

-İnşaat işçilerinden detay

-Cenazenin Adli Tıpa getirilişi



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir şantiyede işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Velican Özcoşkun, yatağında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Ağabeyi Fırat Coşkun ile birlikte Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaata çalışmaya gelen Velican Coşkun, mide bulantısı şikayeti nedeniyle iş yerinden izin alarak, şantiyenin yatakhanesine gitti. Bir süre sonra ağabeyi ve arkadaşları tarafından telefonla aranan Velican Özcoşkun, telefonlara cevap vermedi. Kardeşinin uyuduğunu düşünen Fırat Coşkun ve arkadaşları, yaklaşık 3 saat sonra yaptığı telefon aramasına da cevap alamayınca durumdan şüphelendi. Hemen yatakhaneye yönelen Fırat Coşkun, kardeşini yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Velican'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk belirlemelerde gencin, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği tespit edildi. Gencin cenazesi otopsi işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kesin ölüm nedenin ise yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi. Gencin cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi olan Adana’ya gönderileceği öğrenildi. (AKG-SD-

