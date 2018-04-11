Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaat işçisi genç yatakhanede ölü bulundu

İnşaat işçisi genç yatakhanede ölü bulundu

Olay yerinden detaylar

Mide Bulantısı Cenaze Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 

-İnşaat işçilerinden detay
-Cenazenin Adli Tıpa getirilişi

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir şantiyede işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Velican Özcoşkun, yatağında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Ağabeyi Fırat Coşkun ile birlikte Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaata çalışmaya gelen Velican Coşkun, mide bulantısı şikayeti nedeniyle iş yerinden izin alarak, şantiyenin yatakhanesine gitti. Bir süre sonra ağabeyi ve arkadaşları tarafından telefonla aranan Velican Özcoşkun, telefonlara cevap vermedi. Kardeşinin uyuduğunu düşünen Fırat Coşkun ve arkadaşları, yaklaşık 3 saat sonra yaptığı telefon aramasına da cevap alamayınca durumdan şüphelendi. Hemen yatakhaneye yönelen Fırat Coşkun, kardeşini yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Velican'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk belirlemelerde gencin, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği tespit edildi. Gencin cenazesi otopsi işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kesin ölüm nedenin ise yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi. Gencin cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi olan Adana’ya gönderileceği öğrenildi. (AKG-SD-
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı