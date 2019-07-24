Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaat işçisi 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

İnşaat işçisi 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

adli tıptan detaylar

İlk Müdahale Adli Tıp İnşaat Malzemesi Sağlık Ekipleri Askerlik Muayenesi 

-cenazenin çıkarılması
-genel detaylar
-şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çalıştığı inşaatta asansörle yukarıya inşaat malzemesi çekerken dengesini kaybederek 11'inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Nafi Dişli, asansörle yukarıya inşaat malzemesi çekerken dengesini kaybederek 11'inci kattan aşağıya düştü. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. İnşaat işçisi Dişli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nafi Dişli'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumdaki otopsinin ardından, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Yukarı Öcüklü Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek. İnşaat işçisi Nafi Dişli'nin 3 gün önce askerlik muayenesini yaptırdığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı