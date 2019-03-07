İnşaat işçilerinin tehlikeli mesaisi

-işçilerin çalışmasından detay



( KAHRAMANMARAŞ )- İnşaatta güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler adeta ölüme meydan okudu KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6.katında hiç bir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, kazaya davetiye çıkarttı. Görüntüler kentin en işlek caddelerinden olan Trabzon Caddesinde çekildi. Hiç bir güvenlik önlemi almadan, binanın 6.katındaki çalışmalarını sürdüren işçiler yürekleri ağza getirdi. Kahramanmaraş'ta daha öncede sık sık gündeme gelmesine rağmen işçilerin bu şekilde çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

