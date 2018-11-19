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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik barakada yangın - SİVAS Haberi

İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik barakada yangın - SİVAS Haberi

- Yangının çıktığı yer - Yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Ekiplerin çalışması Sivas 'ta yangın - İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik barakada çıkan yangın maddi hasara neden olduSİVAS (AA) - Sivas 'ta inşaat işçilerinin kaldığı iki katlı prefabrik barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Numune Hastanesi Acil Servisi karşısında bulunan ve inşaat işçilerinin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis Sağlık Ekibi İnşaat İşçileri 

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