İnşaat işçileri ağaçta asılı cesedi görünce şoke oldu

-Polis ve olay yerinden görüntü

-Polislerin cesedi almak için ağaca çıkması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-İntihar eden adamın fotoğrafı



( DENİZLİ )- İple asılı cesedi ağaca çıkan polisler indirdi- Ormanlık alana giden adam kendisini iple ağaca asıp yaşamına son verdi- Adamın otomobilinde borçlarını yazdığı banka dekontu çıktı DENİZLİ



- Denizli’de 49 yaşındaki bir adam gittiği ormanlık alandaki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi. Ağaca asılı haldeki adamı ise çevredeki bir inşaatta çalışan işçiler gördü. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi 12218 Sokak ta meydana geldi. Ş.S., isimli 49 yaşındaki şahıs sabah saatlerinde evinden çıkarak otomobili ile ormanlık alana gitti. Ardından şahıs buradaki bir ağacın dalına kendisini iple asarak intihar etti. Ağaçta asılı bir kişinin olduğunu gören ve bir inşaatta çalışan işçiler ise durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Ardından çevrede inceleme yapan ekipler şahsın aracında yaptığı aramada ise otomobilinde ise borçlarını yazdığı banka dekontu buldu. Şahsın cesedi yapılan incelemelerin ardından ipten alınarak cenaze aracına konulup otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna gönderildi. İple asılı cesedi ise ağaca çıkan polisler indirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



