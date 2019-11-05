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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İnşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 yaralı - ORDU Video

İnşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 yaralı - ORDU Video

- Olay yeri - Çöken balkon Ordu 'da inşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 yaralıORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yıldızlı Mahallesi'nde Burhan Ocak'ın (64) inşaat halindeki iki katlı evinin balkonu çöktü.Bu sırada balkondaki kalıpları söken Ocak, beton blokların altında kaldı.Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Ocak, 112 Acil Servis ekibince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ocak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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