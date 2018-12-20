İnşaat firmaları Arap turistleri gözüne kestirdi Haberi

-Yolcular ile röp

-Yolcuların afişlere bakması

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( İSTANBUL )- Atatürk Havalimanı’nda inşaat firmaları reklam afişi astı- Afişlerde “Türk vatandaşlığı alma şartlarını yerine getiren gayrimenkul projeleri" yazıyor İSTANBUL



- Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de 500 bin dolarlık yatırım yapan kişiler ile 250 bin dolarlık konut satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verileceğinin yayımlanmasının ardından inşaat firmaları harekete geçti. Atatürk Havalimanı’nda reklam afişleri asan firmalar yabancı turistleri gözüne kestirdi. Atatürk Havalimanı’na asılan reklam afişlerini gören turistler bakmadan geçmiyor. 19 Eylül 2018 tarihinde yabancılara vatandaşlık verilmesi konusunda beklenen değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçmiş, 500 bin dolarlık yatırım yapan kişiler ile 250 bin dolarlık konut satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesinin önü açılmıştı. Bunun üzerine birçok inşaat firması harekete geçerek Atatürk Havalimanı’nda satılık ev reklamları vermeye başladı.

Özellikle Arap vatandaşlara yönelik yapılan bu reklam afişleri Atatürk Havalimanı’nda da yer almaya başladı.

Dış hatlar geliş bölümünde, üzerinde Arapça ve İngilizce yazılı afişlerde “Türk vatandaşlığı alma şartlarını yerine getiren gayrimenkul projeleri" ifadeleri yer alıyor. Reklam afişlerini gören bazı vatandaşlar afişin önünde durarak bir süre inceliyor. Bu fırsat bizim için güzel oldu Türkiye’yi ve burada kalmayı çok sevdiğini söyleyen Suudi Arabistan vatandaşı, “Daha önce hiç duymamıştım.Bu bizim için güzel bir haber. Türkiye’yi ve burada kalmayı çok seviyoruz. Bu iyi bir fırsat. Türk Lirasının durumu ile birlikte çok fazla bir para değil. İstanbul’u seviyorum bu benim bir ayda 3. gelişim. Buranın atmosferini çok seviyorum. Benim kültürüme çok yakın ve insanlar çok iyi. Bende Müslümanım. Buraya gelmeyi seviyorum. Daha önce Türkiye’de hiç yatırım yapmadım. Bu fırsatı bilmiyordum. İnsanların Türkiye’de yatırım yapabileceğini biliyordum. Ama bu yatırım ile vatandaşlık alabileceğini bilmiyordum” Türkiye’yi sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen kadın turist, ”Bir gün Türkiye’de olmayı hayal ettim ve bugün buradayım. Türkiye’yi sosyal medyadan çok izledim. Türkiye’de olmayı hep hayal ettim ve bugün gerçekleşti. Bu benim ilk ziyaretim olmasına rağmen her şey yolunda. Türk vatandaşlığını almak isterdim. Ama henüz ilk kez geldim. Neden olmasın.” Türkiye’den ev veya villa alacağım Tatillerde Türkiye’ye geleceğini söyleyen Katar vatandaşı, ”Türkiye’de villa veya daire almayı planlıyorum. Ama vatandaşlık almayı düşünmüyorum. Sistemi biliyorum. Katar’da bu sisteme bizde sahibiz. Buda da yaşamayı düşünmüyorum. Ama tatillerde buraya geleceğim” Ayrıca Atatürk Havalimanı pasaport bankolarının önüne asılan reklam afişlerini gören bazı yolcular reklamları görünce bir süre reklamın önünde durarak inceledi.

