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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İnşaat çukurunda 9 yaşındaki Baran'ın ölümüne ilişkin müteahhit tutuklandı

İnşaat çukurunda 9 yaşındaki Baran'ın ölümüne ilişkin müteahhit tutuklandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Savcılık Sorgusu Avcılık 


- Eyüpsultan’da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Emrah D. tutuklandı. Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin müteahhit Emrah D. gözaltına alınmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen müteahhit Emrah D. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Müteahhit Emrah D. nöbetçi hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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