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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı - BURSA Haberi

İnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı - BURSA Haberi

- Kurtarmadan detaylar - Esnaf Muhammet Engin'in açıklamaları - Engin'in köpekle ilgilenmesinden detaylarİnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı.Alınan bilgiye göre, Eşrefzade Mahallesi'nde bir sokak köpeği, bir inşaatın temel kazısı için açılan çukura düştü.Köpeğin havlamalarını duyan esnaf, mahsur kalan köpeği kurtarmak için harekete geçti. Çukura inemeyen vatandaşlar, köpeğin çıkması için çukura merdiven sarkıttı.Merdiven yardımıyla belirli bir seviyeye kadar çıkan köpeği ön ayaklarından yakalayan esnaf Muhammet Engin, hayvanı kuyudan çakırdı.Engin, sahiplendiği köpeğe iş yerinin bahçesinde bakacağını söyledi.

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