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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İnşaat çalışmasında lüks apartmanın istinat ve avlu duvarı yıkıldı

İnşaat çalışmasında lüks apartmanın istinat ve avlu duvarı yıkıldı

Yıkılan avlu duvarından görüntüler

Muhabir İstinat Duvarı İnşaat Firması Mühendislik Toprak Kayması 

-Çinko ile yapılan istinat duvarından görüntüler
-Apartmandan görüntü
-Apartmanın otopark kısmından görüntü
-İnşaat görüntüsü
-Tayfur Murdan röportaj
-Detay inşaat görüntüleri
-Apartmanın damından inşaatın görüntüsü

( ADANA -ÖZEL)- Yönetici Tayfur Murdan: "Can ve mal güvenliğimiz tehlike altında" ADANA

- Adana’da yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan lüks apartmanın istinat ve avlu duvarı yıkıldı. Apartmanda çatlaklarda meydana gelirken yönetici Tayfur Murdan, “Can ve mal güvenliğimiz tehlike altında. Sarıçam Belediyesinden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.
Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde M.A. isimli inşaat firması 2 yıl önce Sarıçam Belediyesinden Çağrı Tower Apartmanı’nın yanındaki arsaya apartman yapmak üzere ruhsat aldı. Temel için kazıya başlanılan arsada mühendislik hatası nedeniyle Çağrı Tower Apartmanı’nın istinat duvarı ve avlu duvarı yıkıldı. Öte yandan, apartmanın otopark kısmında ve 9-10-11’inci katlarda çatlaklar meydana gelirken ilgili inşaat firması apartman sakinlerine ‘Gerekli incelemeyi yapıp konuyu çözeceğiz' açıklamasında bulundu.Aradan geçen sürede ise iddiaya göre inşaat firması maliyet yüksek olacak gerekçesiyle apartman inşaatını durdurdu. Çağrı Tower Apartmanı’nın da istinat ile avlu duvarını yapmak yerine çinko ve hafriyat kullanarak güvenliği sağlamaya çalıştı. 9-10 ve 11’inci katta oturanlar ise evlerindeki çatlakları kendi imkanlarıyla giderdi. Daireler 400 bin TL’den satılan Çağrı Tower Apartmanı’nda oturanlar şimdi çocuklarını oyun oynamaları için aşağı indiremiyor ve can güvenliklerinden endişe ediyor.“Mağduriyetimiz giderilsin”Apartman Yöneticisi Tayfur Murdan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Apartmanımız 4 yıllık. Yan tarafına inşaat yapıldı Sarıçam Belediyesi’nin vermiş olduğu ruhsatla. İnşaat sahibi, belli bir zaman sonra maliyetlerden dolayı yaptırmadı. Bu da avlu duvarımıza zarar verdi. Dibinden kazıldığı için zamanla yağmurlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarımız yıkıldı. Apartmanın bazı yerlerinde çatlaklar oluştu ve biz bunu kendi imkanlarımızla giderdik. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Apartmanın avlu ve istinat duvarının tekrardan eski görüntüsüne kavuşmasını beklediklerini kaydeden Murdan, “Apartmanımızda daire fiyatları 400 bin lira. Çevre düzenlememiz vardı, gayet de memnunduk. Fakat müteahhidin yapmış olduğu zararlardan dolayı can ve mal güvenliğimiz tehlike altında. Güvenemiyoruz çocuklarımızı burada oynatmaya. Topu gidiyor almaya çalışıyorlar başlarına bir şey gelecek diye korkuyoruz. Bir şekilde nasıl izin almışlarsa almışlar. Belediyeden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Buranın tekrar düzene girmesi 100 bin liraya mal olacaktır. Biz apartmanca karşılayacak durumda değiliz” diye konuştu.
Öte yandan Murdan’ın mağduriyetlerinin giderilmesi için konuyu Adana Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak bildirildiği öğrenildi.
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