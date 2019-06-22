İnönü Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

-geçiş töreni

-Rektör Kızılay konuşması

-Dereceye giren öğrencilere ödül

-kep fırlatma anı



( MALATYA ) MALATYA



- İnönü Üniversitesi’nin 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreninde, 7 bin 315 öğrenci mezuniyeti coşkusu yaşadı. Akademik yılın sona ermesi ile İnönü Üniversitesi stadyumunda düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler ve aileleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile kurum temsilcilerinin de katıldığı tören mezun olan öğrencilerin geçiş töreni ile başladı.

Törende bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yıl 44’cü yılını kutlayan İnönü Üniversitesi’nde toplam 7 bin 315 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.



İnönü Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olduğunu dile getiren Kızılay, “Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek, 2073 vizyonunu da belirleyecek gençler sizlersiniz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlıktan eğitime, ekonomiden siyasete, tarımdan bilişime, sosyal bilimden mühendislik alanında gençlerimizi hayata hazırlıyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi’nin eğitim alanında olduğu gibi sağlıkta da büyük başarılara imza attığını ifade eden Kızılay, “Sadece Türkiye’de değil ülke dışında da tüm dünyada adından söz ettiren büyük bir üniversiteyiz” ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde aynı anda 5 karaciğer naklinin gerçekleştirilmesine de değinen Kızılay, “Üniversitemiz 5 canlı vericili karaciğer naklini başarıyla tamamlayarak adını dünya tıp tarihine altın harflerle yazdırdı” şeklinde konuştu.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Kızılay, “Memleketimizin her karışının güzel ve çok önemli olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmayın. Geçmişte yaşadığımız darbe, muhtıra, kalkışma gibi hiçbir zaman tasvip edilmeyen girişimlerin bir daha yaşanmaması, sizlerin ülkemize, milletimize sahip çıkması ile mümkün olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi başarıyla bitiren öğrencilere plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Daha sonra geri sayımla birlikte mezun olan 7 bin 315 öğrenci hep birlikte kep fırlatarak mezun olmanın coşkusunu yaşadı. Mezuniyet töreni, ünlü sanatçı Gökhan Tepe’nin sahne alması ile son buldu.

