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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İngiltere Veliaht Prensi William, Ürdün’de Haberi

- İngiltere Veliaht Prensi William, Ürdün’de Haberi

William'ın Suriyeli çocuklarla bir araya gelmesi

( AMMAN ) AMMAN

Kutsal Topraklar Resmi Tören Bombalı Saldırı Kutsal Toprak Veliaht Prens 


- İngiltere tahtının ikinci veliaht Prens William, Ürdün veliaht prensi Hüseyin bin Abdullah ile Ceraş antik kentini gezdi. Veliaht prens Filistin ve İsrail’i de ziyaret edecek. Kutsal topraklara yapacağı ziyaret için geldiği ilk durağı Ürdün’de, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah tarafından dün resmi törenle karşılanan Veliaht Prens William bugün Veliaht Prens Hüseyin ile Ürdün’deki Ceraş antik kentini gezdi. Suriyeli mülteci çocuklarla da bir araya gelen Prens William, geziyi Suriyeli mülteci çocuklarla gerçekleştirdi. Prens William Ürdünlü ve Suriyeli çocuklarla fotoğraf çektirip muhabbet etti. Ürdün’den sonra Filistin ve İsrail’e ziyaret gerçekleştirecek olan prens William, Filistin ve İsrail’e ziyaret gerçekleştiren ilk İngiliz Kraliyet Üyesi olacak. Orta Doğu gezisi 5 gün sürecek Prens William Kudüs’te King David Oteli’nde kalacak. King David Oteli, kutsal topraklar İngiliz egemenliği altındayken, İngilizlerin bölgesel yönetim binasıydı. Sağcı siyonistler 1946’da King David Oteli’ne bombalı saldırı düzenlemiş 91 kişi hayatını kaybetmişti.
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