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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İngiltere Savunma Bakanı’nın Konuşmasına Siri Engeli

- İngiltere Savunma Bakanı’nın Konuşmasına Siri Engeli

Bakanın konuşması esnasında Siri'nin aktif hale gelmesi

İngiltere Turab Politika Harekete Geç 

-Gülüşmeler
-Bakanın özür dilemesi
-Detay

( LONDRA ) - İngiltere Savunma Bakanı’nın konuşmasına Siri engeli LONDRA

- İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Avam Kamarası’na Suriye politikaları ile ilgili hitap ederken, yaptığı açıklamalarını Siri böldü. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Avam Kamarası’nda Suriye konulu açıklama yaptığı esnada iPhone’ndaki Siri aktif hale geldi. O anlar ise gülüşmelere sebep oldu. Williamson, Siri’yi susturabilmek için konuşmasına kısa da olsa ara vermek zorunda kaldı. Cep telefonunu nadiren yanında bulundurduğunu söyleyen Bakan Williamson, o anlar için özür dileyerek konuşmasına devam etti. Siri, Suriye’yi “Hey Siri” olarak algıladı Williamson, açıklamalarında Suriye’den bahsederken “Hey Siri” olarak anlaşılması Siri’yi harekete geçirdi. Siri,“Suriye demokratik güçleri için internette bir şeyler buldum” şeklinde karşılık verdi. Bakan Williamson, konuşmasını bölen Siri’yi susturmaya çalışırken ise milletvekillerinden John Bercow, “Ne kadar çok rum işi” ifadelerini kullandı. Diğer milletvekilleri ise gülerek karşılık verdi.
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