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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- İngiltere'nin 73 milletvekili AP binasından ayrılıyor

- İngiltere'nin 73 milletvekili AP binasından ayrılıyor

AP binası detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

İngiltere Salar Nadan Başkent Milletvekili 


- İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkmasına sayılı saatler kala, İngiliz parlamenterler Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasından ayrılıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) resmi olarak çıkışına saatler kala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 73 İngiliz parlamenter, Avrupa Parlamentosu (AP) binasından çıkış yapmaya başladı.
Milletvekili Ann Widdecombe binadan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Bugün bağımsızlığımızın başlangıcını kutluyoruz. Kendi yasalarımızı belirleyebileceğiz, sınırlarımızı kontrol edeceğiz. Görevimizi tamamladık, gidiyoruz" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin AB'den çıkışının ardından boş kalan sandalyelerin 27'sinin diğer üye ülkeler arasında paylaşılacağı belirtilirken, 46 sandalyenin de gelecekte üye olacak ülkelere ayrılacağı ifade edildi. Öte yandan İngiltere'nin 31 Aralık'a kadar fiilen üye olarak kalacağı ancak siyasi karar mekanizmalarında bulunmayacağı kaydedildi.
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