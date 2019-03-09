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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı Haberi

İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı Haberi

Şüpheli paketten görüntü

Şüpheli Paket Kaldırımlar Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Bomba imha uzmanlarının müdahalesi
-Paketin fünye ile patlatılması
-Yapılan inceleme
-Detaylar

( İSTANBUL )- Fünye ile patlatılan şüpheli poşet boş çıktı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli paket paniği yaşandı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli poşette bomba izine rastlanmadı. Edinilen bilgilere göre olay İngiltere Konsolosluğu çevresinde görevli polisler, kaldırımlara bırakılmış şüpheli bir poşet fark etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı'nda araç ve yaya trafiğini kesti. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba uzmanı ekipler, ilk incelemelerinin ardından poşeti fünye bağlayarak patlattı. Poşette yapılan incelemede bomba izine rastlanmadı. Şüpheli paketin boş çıkmasının ardından bölgedeki araç ve yaya trafiği de normale döndü.
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