- İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope , yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi pl
( İSTANBUL ) - İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yürüyerek karşıya geçti.
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