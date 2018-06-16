- İngiltere’de yaşayan Türkler 24 Haziran için sandık başında



- İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşları 24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için ülkenin çeşitli yerlerine kurulan sandıklara gitmeye başladı.

İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı.

İngiltere’de bu sene seçimler için Başkent Londra’da 30 ve Edinburgh’ta 1 olmak üzere toplamda 31 sandık kuruldu. "Bir bayram sevinci yaşıyoruz, ama bu demokrasinin bayramı"Oy verme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirten Türkiye Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise “ Bir bayram sevinci yaşıyoruz, ama bu demokrasinin bayramı, demokrasi şöleni onun için böyle bayram havasında geçiyor” ifadelerini kullandı.Seçimin önemine değinen büyükelçi Bilgiç, tüm vatandaşları demokratik hakları olan oy kullanma işlemini gerçekleştirmek üzere sandığa çağırdı.Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise, “Oylama, demokratik olgunlukla, huzur içerisinde ve sağlıklı biçimde sürüyor. Londra gibi Edinburg'da da oy verme işlemleri bu sabah başladı.

Demokratik hakkımızı kullanalım ve irademizi sandığa yansıtalım” ifadelerini yer aldı. Kurulan sandıklarda oy verme işlemi 4 gün sürecek. İngiltere’de yaklaşık 90 bin seçmenin kayıtlı olduğu biliniyor. (YŞ-ÖZ-Y)

