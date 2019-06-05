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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İngiltere'de Trump Prostestoları 2'nci gününde de devam etti

İngiltere'de Trump Prostestoları 2'nci gününde de devam etti

Protestodan görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Genç Kız Karikatür Irkçılık Yalan Haber 


- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’yi ziyaretinin 2. gününde kalabalık gruplar tarafından protesto edildi. Sabah Saatlerinde Trafalgar meydanında toplanan grup Trump’ın Başbakan Theresa May’le görüştüğü Başbakanlığa yürüdü. Irkçılık karşıtları, Müslümanlar, savaş karşıtları ve çevrecilerin yanı sıra sendikalar ve işçi örgütlerinden de protestoya geniş katılım oldu. Eyleme katılan Rounee Roumen, “Donald Trump’ın izlediği politikalarla aynı fikirde değilim. Ben çok seslilikten yanayım, onun tek taraflı, doğrudan kararlarına, ırkçı tutumlarına ve her gün baştan sona yalan söylemesine karşıyım. Her gün Twitter’dan yalan söyleyip duruyor.” Meydan’daki buluşmada 5 metrelik, konuşan Trump Robotu eylemin sembolü oldu. ABD başkanı bir klozette oturan ve elinde telefonuyla mesajlar yazan bir karikatür olarak canlandırılmıştı. Trump’ın gerçek sesinden sıklıkla kendini övdüğü, “Her zaman zekiyim, kandırmaca yok, yalan haber yapıyorsunuz” gibi sözleri robotun sesi olarak kullanılmıştı. Eylemde gençlerin yoğunluğu dikkat çekti. İsmini vermek istemeyen bir genç kız eylemlere katılma gerekçesi olarak “Ben ırkçılık ve cinsiyetçiliğe karşıyım. Yalan haberlere ve Trump’ın izlediği politikalara karşıyım. “ dedi.
Bir diğeri, “Babam ve erkek kardeşimle geldim. Londra’ya sadece bu protestoya katılmak için geldik. Bu onlar için hayatlarının en önemli olayı gibi bir şey. Böyle bir olayın parçası olmak gerçekten çok önemli. Ben de elime bir AB bayrağı alarak gösteriye anlam katmak istedim. Cadde boyunca ilerleyen kalabalığa, kimi zaman laf atan Trump yanlılarını polis, kalabalığın öfkesinden korumaya çalıştı.
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