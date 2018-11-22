Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İngiltere'de Otobüs Garajında Yangın

- İngiltere'de Otobüs Garajında Yangın

Otobüs garajında yangın görüntüleri

( LONDRA ) - İngiltere'de otobüs garajında yangın LONDRA

İngiltere Bild Patlama Sesi Başkent 


- İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otobüs garajında meydana gelen patlamalar sonucu yangın çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Farmborough ilçesinde bir otobüs garajında meydana gelen patlamalar sonucunda yangın çıktı. Orphingon otobüs garajında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamalar nedeniyle 11 otobüs yanmaya başladı.
Londra İtfaiyesi 60 itfaiyecinin olay yerine gönderildiğini, yangın söndürme çalışmalarına başlandığını bildirdi. Bölge sakinleri sabahın erken saatlerinde 10 büyük patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.

İtfaiye ekipleri çevredeki insanları olay yerindeki dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Patlamaların ve yangının nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı