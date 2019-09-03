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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İngiltere'de hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti - LONDRA

İngiltere'de hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti - LONDRA

- Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in konuşması - Başbakan Boris Johnson'ın konuşmasıLONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle ve 1 milletvekili farkla kurulan azınlık hükümetinin Başbakanı Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle hükümet etme çoğunluğunu yitirdi.Avam Kamarası'nda muhalefet partileri bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.Johnson'ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor.

İngiltere Muhalefet Partileri Milletvekili Parlamento Erken Seçim 

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