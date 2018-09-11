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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- İngiltere’de ’hava Taksi’ 4 Yıl İçinde Hizmete Girecek

- İngiltere’de ’hava Taksi’ 4 Yıl İçinde Hizmete Girecek

Dikine havalanabilen ve saatte 320 km hız yapabilen bir hava taksinin görüntüsü

( LONDRA ) - İngiltere’de ’hava taksi’ 4 yıl içinde hizmete girecek LONDRA

İngiltere Yarış Hava Taksi Akıllı Telefon Şehir İçi 


- İngiltere'de şehir içi yolcu taşımada kullanılması hedeflenen hava taksinin 4 yıl içinde hizmete gireceği belirtildi. Bir zamanlar Formula 1’de takımı sahibi olan Stephen Fitzpatrick, yeni girişimi elektrikli hava taksinin imalatı için F1’in elektrikli yarış araba imalatında elde edilen bilgilerden istifa edeceğini söyledi.

Aracın dikine kalkabilen ve saatte 300 km hıza ulaşarak 150 km yol kat edeceğini anlatan Fitzpatrick, ileride daha güçlü bir modelle bu mesafenin 800 km’ye çıkarılacağını ve bir saat içinde Londra’dan Paris’e yolcu taşınabileceğini kaydetti.
“Mevcut düzenlemelerde büyük değişiklikler beklemiyoruz” diyen Fitzpatrick, hava aracının akıllı telefon kullanarak yönetileceğini söyledi.

Prototipi yapılan hava taksinin 4 yıl içinde hizmete gireceği belirtildi.
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