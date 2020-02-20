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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- İngiltere'de camide bıçaklı saldırı

- İngiltere'de camide bıçaklı saldırı

olay yerinden görüntü

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Terörle Mücadele Terör Saldırısı Bıçaklı Saldırı Irkçı Terör 


- İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir kişiyi sırtından bıçakladı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Regent's Park Cami'ye giren bıçaklı saldırgan, namaz kılan bir kişiyi sırtından bıçakladı. Londra Metropol Polisi şüpheliyi cinayet teşebbüsü şüphesiyle tutukladı. 70'li yaşlarında saldırıya uğrayan kişi yoğun bakıma kaldırıldı, ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay terörist olay olarak ilan edilmedi ancak Londra Metropol Polisi'nin SO15 terörle mücadele birimi olayla ilgileniyor. Saldırının, Almanya'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti. Regent's Park Londra Camii, ülkenin en büyüklerinden biri ve 5 bin kişilik kapasiteye sahip camiiye Londra'nın dört bir köşesinden Müslüman ibadet için geliyor. Saldırı sırasında yaklaşık 300 kişinin camide olduğu ifade ediliyor.
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