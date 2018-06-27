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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İngiltere'de Aşırı Sıcaklar Yangına Neden Oldu İzle

- İngiltere'de Aşırı Sıcaklar Yangına Neden Oldu İzle

Her yeri kaplayan yangın

İngiltere Kullar Trol 

-Yangının geceyi aydınlatıyor
-Yangın dumanlarının uzaydan çekilen fotoğrafları

( MANCHESTER ) - İngiltere'de aşırı sıcaklar yangına neden oldu MANCHESTER

- İngiltere’nin Manchester kenti yakınlarında bulunan Saddleworth'te aşırı sıcaklar sonucu yangın çıktı. İngiltere’nin Manchester kenti yakınlarında bulunan Saddleworth'te aşırı sıcaklar sebebiyle yangın çıktı. Yetkililer acil durum ilan ederken, olay yeri yakınlarında ikamet eden 34 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geniş bir alana yayılarak uzaydan da görülebilen yangında can kaybı yaşanmadı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, bölge sakinlerine pencere ve klimalarını açmamaları uyarısında bulundu. Manchester İtfaiye Teşkilatı'ndan Phil Nelson, “Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor ve yangının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz” diyerek yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.
Bölge sakinlerinden Sean Quarmby ise, “Pencereleri kapalı tutmak zorunda kaldık, dumanın kokusu çok yoğun” diyerek, evinin penceresinden görülen alevleri “dağlardan inen volkanik lava” benzettiğini söyledi.

Bir başka bölge sakini Dee Blanchard, “Çift cam kullanıyoruz, buna rağmen camlarımızı ve kapılarımızı havlularla ıslatıyoruz” diyerek, olayların giderek daha da korkutucu hale geldiğini belirtti.
Manchester Polis Teşkilatı, bölgedeki okulların tatil edileceğini açıkladı.

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