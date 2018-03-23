İngiltere Büyükelçiliğinden yardım koşusu - ANKARA
- İngiltere Büyükelçiliğinde çocukların katılımıyla düzenlenen "Sport Relief" koşusu - Çocukların elçilik bahçesinde toplanması - İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Burt'un konuşması - Çocukların belirlenen parkurda koşmasıİngiltere Büyükelçiliğinden yardım koşusu - İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, mağdur çocuk ve kadınlar için yardım koşusu düzenlediANKARA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ve Birleşik Krallık Büyükelçilik Okulu (BESA), Van'da şiddet ve erken evlilik mağduru çocuk ve kadınlara yardım amacıyla koşu etkinliği düzenledi. Ankara 'da Büyükelçilik binasının bahçesinde farklı yaş gruplarından çocukların katılımıyla düzenlenen "Sport Relief" koşusunda, İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Jennifer Anderson da yer aldı.Burt, etkinlikten önce yaptığı konuşmada, kampanyanın İngiltere'nin en büyük finansman sağlama etkinliklerinden biri olduğunun altını çizerek "BESA ve büyükelçilik personelini, insanların hayatında fark yaratmak için sunduğu katkılardan ötürü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından başlayan etkinlikte çocuklar, büyükelçilik bahçesinde hazırlanan 1,6 kilometre uzunluğundaki parkurda koştu.BESA Müdür Yardımcısı Stuart Downing, AA muhabirine yaptığı açıklamada büyükelçiliğin ve BESA'nın böyle bir etkinlikte bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek "Türkiye için fayda sağlayacak bir şey yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Downing, etkinlikte elde edilen gelirin Van'da şiddet gören ve erken yaşta zorla evlendirilen çocuk ve kadınlar için harcanmak üzere Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifine (YAKA - KOOP) gönderileceğini sözlerine ekledi.Sport Relief Koşusu etkinlikleri, Türkiye'de 2012'den bu yana çeşitli alanlarda yardım için bağış toplama amacıyla iki yılda bir gerçekleştiriliyor.