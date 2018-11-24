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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde canına kıydı

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde canına kıydı

Okulun dışından görünüm

Sağlık Ekibi Devlet Hastanesi Sınıf Öğretmeni Sağlık Ekipleri Okul Bahçesi 

-Okulda ambulans ve diğer ekip araçları
-Astığı yerde öğretmene sağlık ekibi tarafından müdahalede bulunulması
-Sağlık ekibinin ayrılması
-Eşinin okula getirilmesi
-Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi
-Cenaze aracının gelmesi
-Cenazenin devlet hastanesi morguna kaldırılması
-Mehmet Erbaş'ın fotoğrafı

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dolbazlar Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş, okulun merdivenlerine kendisini asarak canına kıydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşanan üzücü olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü bildirilen Mehmet Erbaş’ın hafta sonunda düzenlenen kurs kapsamında dersini tamamladıktan sonra, öğrencilerini yolcu ettiği ve boyundan daha alçak olan merdivenlere kendisini astığı bildirildi.
Servis bekleyen öğrencilerin görerek bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, ipi kestikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, Erbaş’a uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamadı. Erbaş’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelmemelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Erbaş’ın uzun süredir Dolbazlar’da görev yaptığı eşinin de Dolbazlar İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğu bildirildi.
Mehmet Erbaş’ın eşinin 3 gün önce jandarmaya kocasının eve gelmediğini bildirmesi üzerine cep telefonu sinyalinden Erbaş’a ulaşıldığı, okul bahçesinde yüklü miktarda ilaç aldığı ve hastanede midesi yıkanmak suretiyle hayata döndürüldüğü bildirildi.

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