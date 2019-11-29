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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İngilizce kitabını evde unutan çocuğa öğretmeninden darp iddiası

İngilizce kitabını evde unutan çocuğa öğretmeninden darp iddiası

- Olayın yaşandığı iddia edilen okuldan detay ve genel görüntüler

Polis Hastane Küçük Kız Öğretmen İngilizce 

-- Hastane odasında tedavi altındaki çocuktan görüntüler
-- Baba ile röportaj

( İZMİR )- İzmir'de 9 yaşındaki kızının öğretmenden şiddet gördüğünü iddia eden baba şikayetçi oldu İZMİR

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde İngilizce kitabını evde unutan 9 yaşındaki öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddia edildi. Baba öğretmen hakkında şikayette bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesindeki Mustafa Urcan İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki S.S., İngilizce kitabını evde unuttu. Sınıf öğretmeni G.B. bu duruma sinirlenerek eline aldığı kalın bir ansiklopediyi minik S.S.'nin kafasına fırlattı. Kitabın başına isabet etmesiyle fenalaştığı ileri sürülen küçük kız, çağrılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren minik S.S.'in hala hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi. Baba Hakan S., kızını darp ettiğini ileri sürdüğü öğretmen G.B.'den şikayetçi oldu. "Kızımın kafasına kalın bir ansiklopedi ile vurmuş" Yeşilyurt Polis Merkezine giderek öğretmenden şikayetçi olan Hakan S., "Bugün okul yönetimi tarafından bize bilgi geldi. Kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Ondan sonra ben acele olarak hastaneye gittim. Hastanede de kızımın öğretmeni tarafından darp edildiğini öğrendim. Bunun da sebebi kızım İngilizce kitabını evde unutmuş. Sırf kitabını evde unuttuğu için öğretmeni kızımın kafasına kalın bir ansiklopedi ile vurmuş. Bunun neticesinde kızım şu an hastanede gözetim altında bekletiliyor" dedi.
"Eski eşi ve oğlu üzerime yürüdü" Hakan S., şöyle devam etti: "Daha önce de bu olaylar olmuştu zaten. Başka veliler de benzer sıkıntılar yaşamıştı şiddet konusundan dolayı. Olaydan sonra ben okula gittim ne olup bittiğini öğreneyim diye. Orada da öğretmenin eski eşi ve oğlu üzerime yürüdü. Okul yönetimi ve polisler araya girdi. Şikayetçi olacağım. Şu anda da karakoldayız, davacı olacağız." Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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