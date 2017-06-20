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20 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
İngiliz yolcu THY uçağında Afgan'a saldırdı

İngiliz yolcu THY uçağında Afgan'a saldırdı

Türk Hava Yolları'nın Londra- İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağında İngiliz bir yolcu, Afgan uyruklu olduğu iddia edilen bir yolcuya saldırdı. Şiddet görüntüleri bir başka yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Londra Türk Hava Yolları 


Ahtzaz Ali isimli bir kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, kafası sert bir şekilde duvara bastırılan ve art arda darbelere maruz kalan Afgan yolcunun ' Gerçekten nefes alamıyorum ' diyerek bağırdığı, olaya tanıklık eden kimi yolcuların da ' Suratına yumruk atıyor. Bunu yapmaya hakkınız yok ' sözleri ile Afgan yolcuya yapılan şiddete tepki gösterdiği görülüyor.

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