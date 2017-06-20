İngiliz yolcu THY uçağında Afgan'a saldırdı



Ahtzaz Ali isimli bir kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, kafası sert bir şekilde duvara bastırılan ve art arda darbelere maruz kalan Afgan yolcunun ' Gerçekten nefes alamıyorum ' diyerek bağırdığı, olaya tanıklık eden kimi yolcuların da ' Suratına yumruk atıyor. Bunu yapmaya hakkınız yok ' sözleri ile Afgan yolcuya yapılan şiddete tepki gösterdiği görülüyor.



