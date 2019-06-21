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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez tatil tercihi Türkiye oldu

İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez tatil tercihi Türkiye oldu

Turistin otelin dışına çıkış anı

İngiltere Asad 

-Turistin yolda yürüyüşü
-Denize bakışı
-Masada sohbet
-Turist röportaj

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Marmaris'te tatil yapan İngiliz turist Richard Sullivan, 20 yıl içinde 75 defa tatil için Türkiye'yi tercih etti. Birçok ülke gezdiğini, içlerinden en iyisinin Türkiye olduğunu belirten Sullivan, "Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’ye gelemeyenlere önerim, gelip bu güzel ülkeyi görmeleri" dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesi önemli bir turisti ağırladı. 67 yaşındaki İngiltere vatandaşı Richard Sullivan, 20 yıl içinde ailesiyle birlikte 75 defa tatil için Türkiye’ye geldi. Londra’da yaşayan Sullivan, birçok ülkeyi ziyaret ettiğini ancak Türkiye’nin içlerinde en iyisi olduğunu söyledi.

Türkiye’yi çok sevdiğini belirten Sullivan, “Marmaris’e ilk gelişim 2000 yılında oldu. Bu gelişimle birlikte Türkiye’ye 75’inci gelişim. Türkiye çok güzel bir yer. Ailemle birlikte geliyorum. Ailem de burayı çok seviyor. Burada çok güzel oteller, restoranlar ve farklı işletmeler var. Burada çok güzel dostluklar edindik. İstanbul’da, İzmir’de tanıdığımız çok iyi arkadaşlar var. Birçok ülke gördüm ama Türkiye içlerinde en iyisi. Marmaris çok etkileyici bir yer. Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’ye gelemeyenlere önerim gelip bu güzel ülkeyi görmeleri" dedi.

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