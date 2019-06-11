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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İngiliz turist çırılçıplak dolaştı, o anlar böyle görüntülendi

İngiliz turist çırılçıplak dolaştı, o anlar böyle görüntülendi

Sokakta çıplak dolaşan adam

( MUĞLA ) MUĞLA

Cep Telefonu İngilizce 


- Marmaris'te İngiliz erkek turist çırılçıplak dolaştı. Vatandaşlar, çıplak turistin üzerini örtmeye çalıştı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan turistin davranışları cep telefonuyla kaydedildi. Muğla’nın Marmaris ilçesi Kapalı Pazar Yeri ve Balıkçı Hali’nde sabahın ilk saatlerde ismi belirlenemeyen İngiliz erkek turist çırılçıplak dolaştı. Alkollü olduğu öğrenilen erkek turist, İngilizce bağırdı. Vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüde, vatandaş sarhoş turistin üstünü beyaz bir örtüyle örmeye çalışıyor. Örtünmeyi kabul etmeyen turist, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Daha sonra ikna edilen turist, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan tatilini geçirdiği otele götürülüp görevlilere teslim edildi.
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