İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - TUNUS
: - İngiliz turistleri taşıyan yolcu otobüsünün Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'na gelişi - İngiliz turistlerin otobüsten inişi ve işlemlerini yaptırmak üzere sıraya girmesiSUSA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Tunus'ta tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, ayarlanan charter uçuşlarla Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım