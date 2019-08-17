Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İngiliz sevgilisini bıçaklayan firariye polisten nefes kesen planla operasyon kamerada Haberi

İngiliz sevgilisini bıçaklayan firariye polisten nefes kesen planla operasyon kamerada Haberi

- güvenlik kamerası-

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Evlilik Teklifi Romantik Evlilik Güvenlik Kamerası Hapis Cezası 


- İngiliz sevgilisine yaptığı romantik evlilik teklifinden 3 ay sonra kadını bıçaklayan ve daha sonra tutuklandığı cezaevinden firar eden 40 yaşındaki adam, polisin yaptığı nefes kesen planla İzmir’de yakalandı. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Fatih Z. (40), iki yıl önce İngiliz sevgilisi Faiza Drid (43)’e sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı. Aşçı olduğu öğrenilen adam, iddialara göre 3 ay sonrada sevgilisini yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Yakalanan Fatih Z., adli makamlarca tutuklandı; ancak daha sonra firar etti. İşte nefes kesen plan İzmir’e yerleşen ve iş aramaya başlayan Fatih Z., polisinde takibindeydi. Şahsın Karabağlar ilçesinde olduğu bilgisini alan polis, 'Yücel Çağlayan' isimli bir sosyal medya hesabı da açtığını belirledi. Bunun üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekipleri, sahte bir hesap açarak, bir kafenin sahibi olduğunu belirten bilgileri hesabına ekledi ve daha sonra aranan kişiye eleman aradıklarını belirten bir mesaj atıldı. Her şeyden habersiz polisin yanına oturdu Mesaja karşılık veren Fatih Z., daha sonra görüşmeye çağrıldı. Kısa süre sonra kafeye gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan Fatih Z., her şeyden habersiz kafe sahibi sandığı polisin yanına oturdu. Polis, daha sonra ise operasyonu başlattı. Tüm bu anlar ise saniye saniye kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Sokakta kısmet arıyorlar! Her yıl buraya gelip...Sokakta kısmet arıyorlar! Her yıl buraya gelip...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı