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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Savaş gemisi

İngiltere İran Savaş Gemisi Tatbikat Sahil Güvenlik 

-Boğazdan geçişi
-Eşlik eden sahil güvenlik

( İSTANBUL )- İngiltere'nin İran ile olan geriliminin ardından bölgeye destroyerini göndereceği iddia edilmişti İSTANBUL

- İngiltere, İran ile yaşadığı gerilimin ardından Hürmüz Körfezi’ne NATO tatbikatından dönen “HMS Duncan” adlı destroyerini gönderdi. Karadeniz’den saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazına giren gemi Marmara Denizi doğru açıldı. İngiltere’nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. İngiltere Hürmüz Körfezinde görev yapan “HMS Montrose” savaş gemisine yardımcı olmak üzere “HMS Duncan” destroyerini de bölgeye gönderdi. HMS Duncan’ın Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer saat 16.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı. Gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik ederken, güvertesindeki mürettebat dikkat çekti.
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