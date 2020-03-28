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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - MUĞLA

İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - MUĞLA

- Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesi - Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarma aracına bindirilmesiİngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişiyi, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart'ta Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ve İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, bölgede bulunan 20 güvenlik kamerasının yaklaşık 40 saatlik görüntü kaydını inceledi.Yapılan araştırmanın ardından, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. (40) Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

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