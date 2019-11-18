İngiliz damadın isteği üzerine Türk usulü düğün - KAHRAMANMARAŞ İzle
- Dans, oyun ve davul zurna eşliğinde halay - Gamze Doğan ile röportaj - Peter Strand ile röportaj - Genel görüntüler - Gelinin annesi Gülsüm Doğan röportaj - Amca Ali Doğan röportaj - Gelinin kuzenleri ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Eğitim gördükleri Eskişehir'de tanışarak evlenme kararı alan Gamze Doğan ve İngiltere vatandaşı Peter Strand, Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.Yüksek lisans yapmak için Eskişehir'e gelen elektrik mühendisi İngiliz Peter Strand (37) ile Anadolu Üniversitesi’nde İngilizce işletme bölümü okuyan Kahramanmaraş lı Gamze Doğan (33) ortak arkadaşları sayesinde tanıştı.2017 yılında tanıştıktan sonra ailelerin de onayı ile nişanlanan çift, yapılan davullu zurnalı düğünde doyasıya eğlendi.Halaylar çekilip, yöresel oyunların oynandığı düğünde akraba ve arkadaşları da çifti yalnız bırakmadı.Hayatının en mutlu gününü yaşadığını ifade eden Gamze Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir birlerin ve ailelerin de çok sıcak karşılamasıyla evlenmeye karar verdiklerini belirtti. İlk olarak nişan yaptıklarını aradan bir yıl geçtikten sonra da eş dostun katılımıyla yaptık düğünle evlendiklerini ifade eden Doğan, "Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Elbistan'ın ilk yabancı damadı Peter oldu. Peter davullu zurnalı Türk düğünü yapmak istedi. Elbistanımızın davullu zurnalı geleneksel düğünüyle hayatımızı birleştiriyoruz." diye konuştu. Türk düğünüyle dünya evine girmek istediğini dile getiren Peter Strand ise ailesinin sabırsızlıkla Gamze'yi beklediğini söyledi.
Çok mutlu olduğunu ifade eden İngiliz damat Strand, "Ailem Gamze ile evlenmemden dolayı çok mutlu oldu. Bütün ailem Gamze’nin İngiltere’ye gelmesini bekliyor. Bu şehrin insanları ve Gamze’nin ailesi çok arkadaş canlısı. Artık her fırsatta Elbistan’a gelmek istiyorum." diye konuştu. Kızının mutluluğu için yabancı damat ile evlenmesine onay verdiğini belirten Gülsüm Doğan da "Peter ile Gamze'nin mutluluğu benim mutluluğumdur. Kızım ilk bahsettiğinde çok şaşırdım ama kızımın mutluluğu için onay verdim." dedi. Amca Ali Doğan ise gençlerin birbirini sevdiğini belirterek, "Onlar birbirini sevdikten sonra kimsenin söyleyeceği bir sözü olamaz. Onların mutluluğu her şeyin üstündedir." ifadesini kullandı.
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