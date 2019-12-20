Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İngiliz Ajan Mesurier'in Karaköy’deki evi 39 gündür mühürlü Haberi

İngiliz Ajan Mesurier'in Karaköy’deki evi 39 gündür mühürlü Haberi

Ajanın yaşadığı sokak

Alışveriş İstihbarat 

-Ajanın yaşadığı bina
-Vatandaşla röportaj
-Ajanın alışveriş yaptığı büfenin görüntüsü
-detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ajanın Karaköy’deki evi halen mühürlü tutuluyor. İngiliz eski İstihbarat Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’taki evinin önünde ölü bulunmuş, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayla birlikte evdeki detaylı incelemelerin ardından binanın kapısı mühürlenmiş, çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmüştü. Evin kapısı mühürlü, esnafın gergin bekleyişi sürüyor Olayın ardından geçen 39 günün ardından İngiliz Ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in önünde ölü bulunduğu evin kapısının hala mühürlü olduğu görüldü.
James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta ve çevresinde işletme sahibi olan esnaflar her gün yürüdükleri, müşterilerini ağırladıkları sokakta meydana gelen olayın herkesi etkilediğini bir gerginlik havası oluşturduğunu belirtiyor. “Sürekli kullandığımız bir yoldu, tedirgin olduk” Çevredeki bir iş yerinde çalışan ve olayın meydana geldiği gün o sokaktan geçtiğini belirten Cengiz Palandöken isimli vatandaş, sürekli kullandıkları bu yolda böyle bir olayın meydana gelmiş olmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Olayı, sabah işe gelirken görmüştüm. Geldiğimde bu sokağın Olay yeri inceleme ekiplerince kapatıldığını ve yerde bir cesedin olduğunu gördüm. Ben de buralarda çalışıyorum. Bu yol sürekli kullandığımız bir yol, tabii bir kaygı duyduk önce, kimdir necidir diye kendi aramızda konuştuk. Birkaç gün sonra da etraftan ve haberlerden ölen kişinin İngiliz ajanı olduğunu anlamış olduk. Bu olay tuhafımıza gitti, yanı başımızda, her zaman gidip geldiğimiz yolda böyle bir kişinin olduğunu duyunca kaygı duyduk” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı