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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı İzle

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı İzle

Eski ajanın ailesi ile yürümesi

Alışveriş İhlas Kamera Irak 

-Eşiyle konuşması
-Kamera görüntüleri
-arşiv görüntüler eklenmiştir

( İSTANBUL - ÖZEL)- İngiliz eski ajanı eşi ve iki çocuğuyla alışverişe böyle gitti- Şapka takan eski ajanın çocuklarına resim yapmaları için tuval almaya gittiği öğrenildi İSTANBUL

- Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’da yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alışverişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle bir şeyler konuştuğu görülüyor. İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler’in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada’da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan ve İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alışverişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor. Öte yandan Le Mesurier’in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca Eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor . (HA-EY
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