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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme

İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme

Çatıya çıkan polisler

Polis Polis Ekipleri 

-Merdiven uzatılması
-Çatıda inceleme yapmaları
-Olay yeri
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Polis ekipleri Le Mesurier'in kaldığı ofisin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu İSTANBUL

- Karaköy’de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında polis ekipleri, yan taraftaki kafeteryadan ofisin çatısına geçerek inceleme yaptı. Dün sabah saatlerinde İstanbul Karaköy’de ölü bulunan ve İngiliz ajan olduğu ortaya çıkan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, saat 16.30 sıralarında polis ekipleri yeniden olay yerine geldi. Ekipler bir süre çevredeki esnaflarla konuştuktan sonra Le Mesurier'in düştüğü ofisin yanındaki kafeteryaya girdi. Buradan çatıya çıkan ekipler, merdiven yardımıyla ofisin çatısına çıktı. Ekiplerin çatıya Le Mesurier'in yatak odasının balkonundaki 1 metrelik çıkıntıdan düşüp düşmediğinin incelemek için çıktığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat çatıda inceleme yapan polis, ardından olay yerinden ayrıldı.
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