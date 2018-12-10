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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'İnekten kurtulayım' derken duvara çarptı, kazaya sebep olan ineklerin traktör sürücüsüne ilginç bakışı da kameraya böyle yansıdı

'İnekten kurtulayım' derken duvara çarptı, kazaya sebep olan ineklerin traktör sürücüsüne ilginç bakışı da kameraya böyle yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ( KAZA ANLARI)

( BURSA -ÖZEL) "İnekten kurtulayım" derken duvara çarptı, kazaya sebep olan ineklerin traktör sürücüsüne ilginç bakışı da kameraya böyle yansıdı BURSA

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 


- Bursa’da yola çıkan ineklere çarpmamak için direksiyonu kıran traktör şoförü duvara çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan traktör sürücüsü, cadde üzerinde başıboş gezen iki inekten karanlıkta kalanı son anda fark etti. İneğe çarpmamak için direksiyonu kıran şoför, duvara çarparak durabildi. Traktörden düşen sürücü kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, traktörüne binerek olay yerinden uzaklaştı. İneklerin kaza yapan traktöre uzun süre bakmaları gözlerden kaçmadı.
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