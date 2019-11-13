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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İneklerini vermemek için kendini ahıra kilitledi - MANİSA

İneklerini vermemek için kendini ahıra kilitledi - MANİSA

- Polis ve zabıta ekiplerinin kendisini ahıra kapatan Ahmet A.'yı dışarı çıkarma çabası - Ahmet A.'nın tahliye için gelen polis ve zabıta ekiplerine direnmesi - Ahmet A.'nın ekipler tarafından biber gazı sıkılarak sedye ile dışarı çıkarılması - Ahmet A.'nın ambulansa taşınması - Ahırda bulunan bir ineğin kamyona yüklenmesiİneklerini vermemek için kendini ahıra kilitledi - Manisa 'da meskun mahalde baktığı ineklerinin tahliye edilmesi kararına direnmek için kendini ahıra kilitleyen, yaklaşanları bıçakla tehdit eden kişiye, polis biber gazıyla müdahale ettiMANİSA (AA) - Manisa 'da şehir merkezindeki evinde besicilik yapan kişi, hayvanları için alınan tahliye kararının uygulanması için kapısına gelen polis ve zabıta ekiplerine bıçakla direndi.Yıldırım Mahallesi'nde Ahmet A'ya ait müstakil evin bahçesindeki ahırda büyükbaş hayvan yetiştirildiği, bunun koku ve kirlilik yarattığı şikayeti üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu çalışma yaptı.Kurulun aldığı ineklerin tahliye edilmesi kararını uygulamak üzere adrese giden polis ve zabıta ekipleri, Ahmet A'nın direnciyle karşılaştı.Kendini ahıra kilitleyen ve polis ekiplerini bıçakla tehdit eden Ahmet A, kapıya yaklaşanlara da hayvan dışkısı fırlattı.Polisin biber gazıyla müdahale ettiği Ahmet A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayvanlar ise İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekiplerince muhafaza altına alındı.Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet A'ya zabıta tarafından idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri de bu kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla işlem başlattı.

Para Cezası Hayvan Dışkısı Polis Ekipleri Büyükbaş Hayvan Müstakil Ev 

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