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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl Devlet Hastanesi'nde tavuk karantinası

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tavuk karantinası

hastaneden detaylar

Acil Servis Hastane Karantina Sağlık Ekipleri Hastane Bahçesi 

-maske takan hastane çalışanlarından görüntü
-detaylar

( BURSA ) - Tavuk gübre havuzuna düşen 3 işçi hastanelik oldu - İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, doktorlar diğer hastaları hastane bahçesinde muayene etmeye başladı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste tavuk gübre havuzuna düşen 3 işçi hastanelik oldu. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tedavi gördükleri İnegöl Devlet Hastanesi karantinaya alındı. Hastanenin giriş çıkışı kapatılırken, acil serviste görevli doktorlar hastane bahçesine masa ve sandalye çıkarıp acil hastalara bahçede müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Gündüzlü Mahallesi'ndeki bir tavuk tesisinde tavuk gübrelerinin bulunduğu atık havuzuna düşen Ali Türkan, Bahtiyar Arı ve Osman Üz isimli işçiler yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı işçileri İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Türkan isimli işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, hastane karantinaya alındı. Hastanenin acil servisi başta olmak üzere bütün bölümlerine hasta giriş çıkışı yasaklanıp kapılar kapatıldı. Bir süre sonra acil serviste görevli doktor ve hemşireler kapı önüne masa ve sandalye çıkarıp, gelen acil hastaları bahçede kontrol etmeye başladı.
Bir süre ambulanslarla gelen hastalar sebebiyle hastane bahçesinde yoğunluk yaşanmaya başladı.
Görevli hekimlerin işçilere halen müdahale ettikleri öğrenildi.
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