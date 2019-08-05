İnegöl’den Düzce’ye yardım eli

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- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören 70 hane için yardım kampanyası başlatıldı. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İMOS Başkanı Okan Güler, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucunda bölgede zarar gören 70 haneye yönelik yardım kampanyası başlattılar. İTSO’da düzenlenen basın toplantısında İnegöllü hayırsever esnaf ve iş adamlarına destek çağrısında bulunuldu. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Geçtiğimiz günlerde Akçakoca ilçesinde ciddi bir sel felaketi yaşandı. Bölgedeki birçok köyümüz bu felaketten etkilendi. Olayın ardından Ziraat Odası Başkanımız Sezai Bey ve İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanımız Özcan Bey bölgeye giderek felaketin kalıntılarını yerinde gördüler. İnegöl Mobilyacıları olarak ülkemizde geçmişte yaşanan bu tür felaket ve olumsuz olaylara da duyarsız kalmadık. Gemlik depreminde ve Kemalpaşa yangın felaketi gibi olaylarda da bu duruşu gösterdik. İnegöllü mobilyacı ve esnaflarımız o bölgelere malzeme, nakit ve çeşitli desteklerde bulundular. Düzce felaketinden sonra da bölgeye bir yardım kampanyası düzenleme kararı aldık. Bu köylerimizde 70 haneye büyük oranda malzeme desteği verme kararı aldık. Koltuk, alet ve edevatlar ciddi zararlar görüldü.

Bayram sonrasında İTSO, İnegöl Mobilyacılar Odamız, İMOS ve Ziraat Odası ile birlikte 70 hanemizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz. Esnaflarımızdan bu kampanyaya destek bekliyorum. İnegöl Mobilyacılar Odamız ve İMOS Derneğimiz kampanyayı organize edecekler. Yardımda bulunmak isteyen arkadaşlarımız İnegöl Mobilyacılar Odamız ya da İMOS Derneğimiz ile irtibata geçip desteklerini verebilirler. Sel felaketinde ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnegöllü esnaf ve tüccarlar olarak sel felaketine yakalanan kardeşlerimizin yanındayız. Yardımlarımızı toplayarak oraya ulaştırmayı kendimize görev biliyoruz” dedi.



